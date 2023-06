Empoli-Lazio oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

La Lazio fa visita all’Empoli con l’obiettivo di blindare il secondo posto in classifica. La partita, valida per l’ultima giornata di Serie A 2022/2023, è in programma alle 21:00 di sabato 3 giugno nella cornice dello stadio Castellani. Zanetti vuole chiudere al meglio un girone di ritorno oltree ogni aspettativa, mentre Sarri (squalificato) vuole blindare la porta dopo aver collezionato già 20 clean sheet. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.