Empoli-Castelfiorentino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Empoli-Castelfiorentino, match valevole per la prima amichevole precampionato 2023 della formazione toscana. Gli uomini guidati da Paolo Zanetti, dopo essersi radunati sul campo del Sussidiario nella giornata di lunedì, sono pronti a cominciare a mettere minuti nelle gambe in vista dell’inizio di una nuova ed intensa stagione tra Coppa Italia e Serie A. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di venerdì 14 luglio; al momento non è prevista una copertura televisiva, ma la gara potrebbe essere trasmessa dai canali ufficiali del club azzurro.

