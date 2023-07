Alcaraz-Medvedev in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Carlos Alcaraz affronterà Daniil Medvedev nella semifinale di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Lo spagnolo ha superato agevolmente ai quarti Rune e si è garantito la prima semifinale in carriera sui prati londinesi. Prima semifinale anche per Medvedev, che ha rischiato grosso contro Eubanks, trovandosi a una manciata di punti dalla sconfitta, ma è riuscito a spuntarla al quinto. Secondo i bookmakers partirà favorito Alcaraz, che ha vinto il precedente più recente proprio quest’anno a Indian Wells. Guai però a sottovalutare Medvedev, che nel 2021 sconfisse lo spagnolo proprio a Wimbledon.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Alcaraz e Medvedev scenderanno in campo venerdì 14 luglio come secondo match sul Centrale dalle ore 14:30 (al termine di Sinner-Djokovic). A detenere i diritti televisivi del torneo è Sky Sport, pertanto sarà possibile vedere il match sui canali Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match con una diretta testuale, oltre che tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.