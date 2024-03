Empoli-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Empoli e Bologna, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. L’arrivo sulla panchina dei toscani di Davide Nicola ha portato punti nel primo periodo, ma ora – dopo le sconfitte contro Cagliari e Milan – Cambiaghi e compagni devono tornare a fare risultato per cercare di raggiungere la salvezza. Un match ostico, quello di questa sera, contro un Bologna che arriva dal ko di misura contro l’Inter e vuole riprendere la propria marcia verso una storica qualificazione in Champions League. La sfida è in programma oggi, venerdì 15 marzo, alle 20:45. Diretta su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go, NOW e Dazn.