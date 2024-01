Egitto-RD Congo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Coppa d’Africa 2024

Egitto-RD Congo sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match degli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Si scende in campo in Costa d’Avorio per lo scontro che mette di fronte i Faraoni e i Leopardi: in palio c’è il pass per i quarti di finale, dunque non si può più sbagliare perché siamo già nella fase a eliminazione diretta del torneo. Chi la spunterà? Fischio d’inizio alle ore 21 di domenica 28 gennaio, diretta tv su Sportitalia, diretta streaming sul relativo sito e sulla relativa app.