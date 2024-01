Regolamento Guinea Equatoriale-Guinea: cosa succede in caso di pareggio ottavi Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Guinea Equatoriale-Guinea, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2024. Da una parte I fulmini nazionali, dall’altra gli Elefanti nazionali, è un derby e c’è rivalità, ma soprattutto in palio ci sono i quarti di finale. Bisogna ricordare come in caso di pareggio al 90′, al pari di tutti gli altri tornei più prestigiosi, si procederà con la disputa dei due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. E in caso di ulteriormente la parità, si procederà allora con i calci di rigore per stabilire la qualificata ai quarti di finale.