Dove vedere le coppe europee 2023/2024? Prezzi abbonamenti, offerte e quanto costa

Archiviata una stagione in cui le squadre italiane hanno brillato raggiungendo ciascuna delle finali con una rappresentante, purtroppo perdendole tutte e tre (Inter-Manchester City, Roma-Siviglia, Fiorentina-West Ham), è tempo di affacciarci sulle nuove coppe europee nella stagione 2023/2024: ecco come vederle in tv, i prezzi degli abbonamenti, le offerte e quanto costa seguire Champions League, Europa League e Conference League.

Bisogna innanzitutto ricordare come si entri nel terzo e ultimo anno dell’ultimo bando tv, pertanto non ci saranno modifiche rispetto allo schema delle ultime due stagioni. Per questo motivo, per seguire tutte le partite, bisognerà avere accesso a due abbonamenti (tre per seguire anche la Serie A) e sono quattro le emittenti coinvolte. Sky Sport detiene i diritti di tutte e tre le competizioni: mentre per Europa League e Conference League l’emittente trasmetterà tutte le partite (QUI le info sui costi, sfide incluse nel pacchetto Sport), così come Dazn (QUI il listino prezzi, si parte da 29.99 euro per l’abbonamento standard), per la Champions League il discorso è ben più complesso. Sky infatti possiede i diritti tv di tutte le partite, eccetto la migliore del mercoledì dai playoff per l’accesso ai gironi fino alla semifinale di ritorno. Allo stesso modo, anche Mediaset Infinity+ (QUI le informazioni su quanto costa) trasmetterà le medesime partite, ma solo in streaming, tranne la miglior sfida del martedì che andrà in chiaro su Canale 5 (oltre che, ovviamente, in pay su Sky). Restano escluse dunque in totale 16 partite, che saranno trasmesse in esclusiva assoluta da Amazon Prime Video (QUI le info sul prezzo). L’emittente di Bezos, inoltre, possiede i diritti esclusivi per la Supercoppa Europea Manchester City-Siviglia del 16 agosto. Di seguito ecco il riepilogo.

CHAMPIONS LEAGUE

121 partite su 137 in pay: Sky Sport

121 partite su 137 in pay: Mediaset Infinity+ (la migliore del martedì in chiaro su Canale 5)

16 partite su 137 in esclusiva in pay: Amazon Prime Video (la migliore partita del mercoledì)

EUROPA LEAGUE

Tutte le partite su Sky Sport

Tutte le partite su Dazn

CONFERENCE LEAGUE

Tutte le partite su Sky Sport

Tutte le partite su Dazn