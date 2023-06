Dove vedere la Serie A 2023/2024? Prezzi abbonamenti, offerte e quanto costa

Lo scorso campionato è già finito ed è tempo di pensare alla nuova stagione: andiamo allora a scoprire assieme dove vedere la Serie A 2023/2024 e il riepilogo sui prezzi degli abbonamenti, le offerte a disposizione e quanto costa seguire tutte le partite del massimo campionato. Mentre si accende la corsa ai diritti tv con l’imminente apertura delle buste, è chiaro come queste novità saranno valide a partire dalla stagione 2024/2025, mentre nella prossima stagione vale la suddivisione già vista negli ultimi due anni. Pertanto, ancora una volta basterà l’abbonamento a Dazn per seguire tutte le partite della Serie A 2023/2024, sette di ogni turno saranno in esclusiva, le altre tre visibili anche su Sky Sport.

Veniamo ai prezzi aggiornati a metà giugno. Per quanto riguarda Dazn, l’abbonamento che permette di accedere a tutti i contenuti live e non live, parte da 29,99 euro al mese: il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Questo vale per i vecchi abbonati (che hanno attivato entro gennaio 2023), che avranno prezzo bloccato, e per i nuovi, che dovranno però sottoscrivere un abbonamento per dodici mesi. Per chi volesse invece essere libero di disdire in qualsiasi mese, l’offerta è di 39.99 euro al mese. Al prezzo di 44.99 € al mese, invece, ecco il piano Plus che consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti (ad esempio, un membro del nucleo domestico dell’abbonato connesso da casa e il cliente connesso da un luogo diverso). Per chi volesse disdire in qualsiasi mese, prezzo di 54.99 euro al mese. I vecchi abbonati hanno invece prezzo bloccato a 39.99 euro al mese. Queste le informazioni sul sito di Dazn.

Per quanto concerne Sky, il pacchetto Sky Calcio è quello che garantisce di vedere tutte le partite di Serie A trasmesse dall’emittente di Murdoch, dunque tre per ogni turno, 114 in tutto. Il prezzo per chi si abbona è di 14.90 euro, ma ci sono diverse offerte in base al periodo e alla combinazione di più pacchetti. Rimandiamo allora al sito di Sky.