Canoa, Mondiali velocità: 22 azzurri in Germania, in palio i pass per Parigi

Tra il 23 e il 27 agosto si terranno i Mondiali di canoa velocità a Duisburg, Germania e l’attesa sta per finire. Si tratta di un appuntamento fondamentale in vista del prossimo anno, dato che verranno assegnate le prime quote per avere accesso ai Giochi di Parigi. L’Italia si presenterà con ben ventidue atleti – dieci impegnati nel kayak maschile, sette in quello femminile e cinque nel canadese maschile. Per la categoria maschile, strapperanno il pass olimpico le migliori sei barche nel K1 1000m, K2 500m e C1 1000m, mentre saranno dieci a qualificarsi nel K4 500m e otto nel C2 500m. In campo femminile invece avranno accesso ai Giochi le migliori sei barche nel K1 500m, K2 500m e C1 200m, dieci nel K4 500m e otto nel C2 500m. Nel K4 500m – sia maschile che femminile – dovranno essere rappresentati almeno quattro continenti. Le categorie che non termineranno le carte a Duisburg dovranno aspettare il Torneo Continentale di Szeged, in Ungheria, ultima tappa di qualificazione.