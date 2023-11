Djokovic-Rublev in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Andrey Rublev nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, in programma dal 30 ottobre al 5 novembre. Dopo il ritiro di Sinner questa è la semi che un po’ tutti ci attendavamo nella parte alta del tabellone. Novak sta dimostrando di non aver bisogno di chissà quanto tempo per trovare la giusta forma dopo la pausa post-Us Open e ha messo nel mirino l’ennessimo trionfo a Bercy. Rublev sta diventando sempre più uno degli atleti più costanti sul circuito a livello di prestazioni e risultati. Ma in questo 2023 lo sta facendo avendo alzato ancor di più il livello rispetto al passato e la classifica lo dimostra. Il serbo si è aggiudicato quattro dei cinque precedenti, con Rublev in grado di batterlo solo sul rosso di Belgrado lo scorso anno.

Djokovic e Rublev scenderanno in campo sabato 4 novembre non prima delle 16:30.