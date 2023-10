Diritti tv, anche in Ligue 1 è bagarre: a vuoto la prima asta

Fumata grigia in Francia per l’assegnazione dei diritti tv del periodo 2024-2029 della Ligue 1. Come riferisce l’Equipe, le aste organizzate questo martedì non hanno trovato acquirenti. I prezzi dei due lotti principali, 530 milioni di euro per il lotto premium (le due migliori partite e la quarta scelta in co-trasmissione) e 270 milioni di euro per il lotto volume (le altre partite) non hanno attirato nessuna emittente. La LFP ora negozierà direttamente con tutte le emittenti, compresa Canal + che in un primo momento non aveva presentato offerte. Come in Italia per la Serie A, anche i tifosi francesi devono attendere.