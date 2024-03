Dimitrov-Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Miami 2024

Grigor Dimitrov sfiderà Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città della Florida. Il veterano bulgaro, quest’anno già trionfatore a Brisbane e finalista a Marsiglia, è reduce dalla clamorosa vittoria ottenuta ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, spazzato via in poco più di un’ora e mezza nei quarti di finale. Dall’altra parte trova il nativo di Amburgo che, nonostante uno spicchio di tabellone piuttosto insidioso, deve ancora lasciare per strada un singolo set nella manifestazione. A partire favorito secondo le quote dei bookmakers sarà proprio il tedesco, in vantaggio addirittura per 7-1 nel bilancio degli scontri diretti. Quest’ultimo, dopo aver perso il primo confronto nel lontano 2014, si è andato ad imporre nelle successive sette occasioni. In palio per Dimitrov e Zverev c’è il biglietto per l’atto conclusivo contro uno tra l’azzurro Jannik Sinner oppure il russo Daniil Medvedev, protagonisti della prima semifinale di giornata.

