Diffidati Inter-Lazio, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

I diffidati di Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana: ecco i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina. La Lega Serie A ha stabilito che per gestire diffide e squalifiche tra campionato e Supercoppa (che essendo un trofeo che ibrida Serie A e Coppa Italia può impattare dunque sulle altre competizioni): i diffidati ammoniti in semifinale di Supercoppa in Arabia, infatti, non salteranno la finale, ma per la successiva sfida di campionato, così come i diffidati delle quattro partecipanti alla competizione ammoniti nella ventesima giornata non saltano partite di Riad ma direttamente la ventiduesima giornata di Serie A. E’ pertanto uno il giocatore di Inzaghi che in caso di ammonizione in semifinale (o in caso di passaggio del turno, in finale) è a rischio squalifica per la partita della ventiduesima giornata contro i toscani: si tratta di Nicolò Barella.