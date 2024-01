Coppa d’Asia 2024: l’Iraq sorprende il Giappone, successi per Indonesia e Iran

Prosegue la fase a gironi della Coppa d’Asia 2024 e non mancano le sorprese. Il Giappone è stato infatti sconfitto dall’Iraq, una cui vittoria veniva pagata dai bookmakers 10 volte la posta. Decisiva una doppietta di Hussein nel primo tempo; tardiva la reazione dei nipponici, che hanno trovato la via del gol con Endo solo al 93′. L’Iraq non solo ottiene tre punti preziosi ma ipoteca anche il primo posto. Il Giappone contenderà invece la qualificazione all’ultimo turno all’Indonesia, vittoriosa di misura sul Vietnam grazie ad un rigore di Mangkualam. Nell’ultimo incontro di giornata, invece, l’Iran ha sconfitto per 1-0 Hong Kong grazie alla rete di Ghayedi ed è salito a quota 6 punti, ottenendo l’aritmetica qualificazione.