Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves stanotte in tv: canale, orario gara-5 Playoff Nba 2022/2023

Alle 03:00 della notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile i Denver Nuggets e i Minnesota Timberwolves si sfideranno in occasione di gara-5 della serie Playoff Nba. Alla Ball Arena di Denver si riparte dal 3-1 nella serie per i Nuggets. Occhi puntati naturalmente su Nikola Jokic da una parte e su Anthony Edwards dall’altra. All’overtime in gara 3 Minnesota ha riaperto i giochi e sogna l’impresa. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Sky Sport Nba, oltre che in streaming su Sky Go. Gli abbonati potranno inoltre seguire la diretta sulla piattaforma NBA League Pass.