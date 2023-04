Boston Celtics-Atlanta Hawks stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoff NBA 2022/2023

Alle 01:30 della notte tra martedì 25 e mercoledì 26 aprile i Boston Celtics sfideranno gli Atlanta Hawks in occasione di gara-5 della serie playoff NBA 2022/2023. Boston al momento guida 3-1 e Tatum-Brown vogliono continuare ad indossare le vesti dei trascinatori al TD Garden. Stesso discorso per Tra Young, reduce dalla doppia doppia di gara-4. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva sulla piattaforma NBA League Pass dietro abbonamento.