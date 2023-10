Denver Nuggets-LA Lakers in tv: data, canale, orario e diretta streaming NBA Opening Night 2023/2024

Le indicazioni per seguire in tv la sfida tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers dell’Opening Night NBA 2023/2024. A Denver va in scena innanzitutto la cerimonia degli anelli dopo lo storico titolo conquistato nel mese di giugno in finale sui Miami Heat. Jokic e compagni nel loro percorso negli scorsi playoffs riuscirono a dominare nelle finali della Western Conference anche i Lakers di LeBron James e Anthony Davis. La franchigia californiana anche quest’anno, sulla carta, si candida ad essere una delle principali antagoniste dei Nuggets. Quindi un match tutto da vivedere. La palla a due è prevista per la notte italiana tra martedì 24 e mercoledì 25 ottobre all’01:30. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.