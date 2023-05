Dazn accoglie ‘Party’, la nuova funzionalità interattiva al via nel week end: “Entriamo in una nuova fase”

di Redazione 98

Dazn Italia accoglie ‘Party’, la nuova funzionalità interattiva che durante la visione dei contenuti della piattaforma Ott, consente di commentare in tempo reale e non solo. Una novità che consente infatti ai fan di vivere in maniera più coinvolgente e social la visione in app, rimanendo all’interno dello stesso ‘ecosistema’ digitale, con una live chat attivabile in app cliccando ‘Entra nel Party’ per inviare commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipare a sondaggi dedicati. Una risposta che viene incontro alle generazioni più giovani che consumano i contenuti con modalità meno tradizionali, con il 62% delle persone di età compresa tra i 16 e i 19 anni che fruisce di contenuti audiovisivi dal proprio smartphone. “L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un “second screen” come lo smartphone rappresenta per noi un’opportunità strategica – il commento di Stefano Azzi, Ceo di Dazn -: aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista, anche quando segue l’evento da remoto. Ed è proprio per rispondere a questa modalità crescente di consumo dei contenuti che nasce Party. Stiamo entrando in una nuova fase dello sviluppo del nostro brand che ha come obiettivo finale rendere Dazn quello che in gergo si chiama one-stop-shop, un unico luogo dove il fan può vivere a pieno, con facilità, la propria passione sportiva in maniera sempre più immersiva”. Party sarà disponibile a tutti a partire da questo weekend su Zona Serie BKT, per seguire e commentare tutte le partite in contemporanea in questo finale di stagione.