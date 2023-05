Milan, Pioli si esalta a maggio: ma il percorso Champions ora si fa insidioso

Un pareggio inaspettato, che non ci voleva e che cambia le prospettive del finale di stagione. Il passo falso del Milan in casa contro la Cremonese complica la corsa alla Champions League in un rush finale che vede i rossoneri impegnati nel doppio confronto contro l’Inter nella semifinale più ambita. I nerazzurri al momento sono quarti a 60 punti, due lunghezze in più di Atalanta, Milan e Roma, tutte a 58 punti. Gasperini precede Pioli e Mourinho in virtù dei 7 punti della classifica avulsa contro i 6 e i 2 di rossoneri e giallorossi. Inoltre a parità di scontri diretti, l’Inter al momento ha una differenza reti migliore (25 contro 14) del Milan. Nel mezzo un derby in semifinale di Champions e tutto quel che comporta: energie fisiche e mentali spese e un turn over che finora Pioli non è riuscito a gestire a dovere. Eppure il tecnico rossonero nel rush finale è spesso riuscito ad esaltarsi. Nel mese di maggio con Pioli in panchina, il Milan ha ottenuto otto vittorie su dieci partite di campionato (oltre a due pareggi, incluso quello di ieri), collezionando otto clean sheets. Insomma, maggio è nettamente il mese migliore dell’esperienza rossonera di Pioli. Stavolta però c’è una semifinale di Champions di mezzo e un turn over che sembra essere ancora un rebus irrisolto.