Dazn: le 10 partite più viste della Serie A 2022/2023

Oggi scatta la ventiseiesima giornata di Serie A Tim, e sempre più si entra nel vivo del massimo campionato calcistico italiano. Per le squadre prosegue la rincorsa alla capolista e la lotta per il posto in Europa si fa sempre più intensa, con le milanesi e le romane distanti pochi punti. Mentre, dall’altra parte, i club che occupano i posti più bassi della classifica si battono per difendere il loro posto nella massima serie.

Questa giornata vedrà la capolista Napoli impegnata contro l’Atalanta (sabato 11 marzo alle 18:00) e una serie di match cruciali per aggiudicarsi un posto di UEFA Champions League, con l’Inter impegnata con lo Spezia (venerdì 10 marzo alle 20:45), la Lazio con il Bologna (sabato alle 20:45), la Roma con il Sassuolo (domenica 12 marzo alle 18:00) e il Milan che chiuderà questa giornata con la Salernitana (lunedì 13 alle 20:45).

SERIE A 2022/2023 – ECCO LE DIECI PARTITE PIU’ VISTE SU DAZN