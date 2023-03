L’Equipe, il Psg su Osimhen: pronta un’offerta da 150 milioni di euro

Il Paris Saint-Germain avrebbe già avviato i contatti per alcuni dei giocatori nel mirino, in vista del mercato estivo. Il Ds del club parigino, Luis Campo, ha già pensato al prossimo acquisto dritto dalla Serie A, secondo quanto riportato dall’Equipe si tratterebbe di Victor Osimhen. Sarebbe pronta un’offerta da 150 milioni di euro, e già nelle scorse settimane ci sarebbe stato un summit con il calciatore con l’obiettivo di sondare il terreno in vista del prossimo campionato. Dopo l’uscita anticipata dalla Champions League per l’ennesima stagione, il Psg si rimette alla ricerca di nuovi rinforzi.

