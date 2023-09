Davidovich Fokina-Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2023

Alejandro Davidovich Fokina sfiderà Francisco Cerundolo nel secondo match della prima giornata di Laver Cup 2023, in corso a Vancouver, Canada. Un match che sulla carta non promette scintille, tra due giocatori che qualche mese fa probabilmente neanche si sarebbero aspettati di scendere in campo in una manifestazione così importante. Lo spagnolo è sempre un po’ ondivago nelle sue prestazione e nei risultati, ma è in grado di mettere in mostra un tennis di qualità. L’argentino ha vissuto una grande primavera che l’ha portato in top-20, ma negli ultimi tempi è apparso un po’ in down dal punto di vista fisico.

Alejandro Davidovich Fokina e Francisco Cerundolo scenderanno in campo oggi, venerdì 22 settembre. Il match è in programma sul veloce indoor della Rogers Arena di Vancouver come 2°match dalle ore 22:00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport 1 (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Discovery+, Dazn e Sky Go. In alternativa, anche Sportface.it garantirà ai propri lettori un’ampia copertura con news, aggiornamenti ed highlights nel corso della manifestazione in corso in Canada.