Darderi-Navone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Bucarest 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Mariano Navone nel primo turno dell’ATP 250 di Bucarest 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città rumena. Comincia da Bucarest la trasferta europea del tennista azzurro, reduce dalla semifinale a Houston e grande protagonista in Sud America nei mesi scorsi. All’esordio troverà uno specialista della terra battuta come lui, che poche settimane fa ha raggiunto la semifinale a Marrakech, arrendendosi a Berrettini. Darderi è avanti 2-1 nei precedenti ed ha vinto anche il più significativo, due mesi fa a Buenos Aires. Non a caso, sarà lui secondo i bookmakers a scendere in campo con i favori del pronostico.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Darderi e Navone scenderanno in campo oggi (lunedì 15 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 10.00 italiane sul Center Court, al termine della sfida tra Nardi e Seyboth Wild. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Darderi e Navone, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.