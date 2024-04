Arnaldi-Cazaux oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Arthur Cazaux nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città catalana. Il sanremese è reduce dalla prematura eliminazione al Masters 1000 di Montecarlo, dove si è arreso al debutto contro il qualificato indiano Sumit Nagal. Di fronte a lui adesso c’è il top ottanta transalpino, all’esordio stagionale su questa superficie dopo aver ben figurato sul veloce in questi primi tre mesi e mezzo della stagione. Tra i due giocatori si tratta del primo confronto diretto a livello di circuito maggiore, con Arnaldi che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere il vincitore di questa partita al secondo turno c’è già il piccolo argentino Sebastian Baez, ottava forza del tabellone e beneficiario di un bye al debutto.

Arnaldi e Cazaux scenderanno in campo oggi (lunedì 15 aprile). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno, al termine dell’altro primo turno tra il britannico Daniel Evans e lo statunitense Brandon Nakashima. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Arnaldi e Cazaux, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.