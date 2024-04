Darderi-Monfils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Gael Monfils nel primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. L’azzurro è in grande fiducia. A metà febbraio ha vinto il titolo a Cordoba e ormai si trova stabilmente all’interno dei migliori cento giocatori del mondo. L’urna gli ha riservato il top quaranta transalpino, tennista da tanto tempo abituato a certi palcoscenici ma che non ha iniziato con il piede giusto la sua stagione su questa superficie. Tra i due giocatori si tratta del primo incrocio della carriera con Darderi che, nonostante la minore esperienza rispetto al veterano francese, partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere il vincitore di questo confronto al secondo turno c’è già il californiano Taylor Fritz, dodicesima forza del seeding, beneficiario di un bye al debutto e recentissimo finalista in quel di Monaco di Baviera.

SEGUI IL LIVE DI DARDERI-MONFILS

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Darderi e Monfils scenderanno in campo oggi (mercoledì 24 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Manolo Santana Stadium, al termine dell’altro primo turno tra il tedesco Daniel Altmaier e la wild card iberica Martin Landaluce. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il primo turno tra Darderi e Monfils, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.