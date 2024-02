Darderi-Cerundolo in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2024

Luciano Darderi sfiderà Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dell’ATP 250 di Santiago, torneo in programma sulla terra rossa cilena. Non ha intenzione di fermare la sua corsa il tennista azzurro, che dopo il titolo a Cordoba ha ottenuto una grande vittoria all’esordio in quel di Santiago. Dopo tre tie-break e quasi tre ore di gioco, ha infatti mandato al tappeto Bagnis, curiosamente proprio l’avversario affrontato nella sua prima finale Atp. Darderi incrocerà ora le racchette con un altro argentino, il più piccolo dei fratelli Cerundolo, partito dalle qualificazioni e capace di battere al primo turno Hanfmann. In parità i precedenti (2-2), ma secondo i bookmakers sarà Luciano a scendere in campo con i favori del pronostico.

