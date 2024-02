Darderi-Bagnis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Santiago 2024

Luciano Darderi sfiderà Facundo Bagnis nel primo turno dell’ATP 250 di Santiago, torneo in programma sulla terra rossa. A poche settimane da quella che è stata la finale del torneo di Cordoba, poi vinta dall’italoargentino, i due si affrontano nuovamente, questa volta all’esordio nella capitale cilena. In tabellone grazie a una wild card Darderi, mentre Bagnis è entrato da lucky loser in seguito al ritiro del colombiano Galan. Nelle qualificazioni il veterano tennista argentino aveva perso al secondo turno contro lo slovacco Molcan, dopo aver sconfitto al primo round il nostro Edoardo Lavagno dopo una dura lotta in tre set. Si tratta del terzo scontro diretto, con Darderi che conduce due a uno.

