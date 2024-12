Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Juventus-Manchester City, match valevole per la sesta giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. La squadra bianconera arriva dalla vittoria ottenuta nello scorso turno contro l’Aston Villa e attualmente occupa un piazzamento che varrebbe la qualificazione diretta agli ottavi di finale: l’obiettivo è vincere ancora per scalare altre posizioni. Le speranze di passaggio del turno dei piemontesi, dunque, sono sicuramente riposte anche in questo appuntamento, che potrebbe essere anche decisivo in tal senso alla fine dei giochi.

Juventus-Manchester City, come seguire il match

La compagine inglese, dal suo canto, ha un solo punto in meno rispetto ai piemontese e vuole assicurarsi un successo in trasferta per completare il sorpasso e rientrare tra le prime otto del torneo. Qualora i Citizens dovessero riuscire a completare il sorpasso, complicherebbero seriamente la vita della Juventus in vista dei prossimi delicati impegni di gennaio. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11 dicembre alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento attraverso un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.