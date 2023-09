Crotone-Sorrento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Sorrento, match dello Scida valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine calabrese, dopo un avvio di stagione estremamente complicato, spera di rialzare la testa per rilanciarsi in ottica promozione diretta in Serie B. La formazione ospite, invece, arriva da un inizio di stagione non proprio entusiasmante e confida di poter fare il colpaccio in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 24 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

