Crotone-Monopoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Monopoli, match dello stadio Ezio Scida valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine calabrese arriva da una stagione ampiamente al di sotto delle sue aspettative e spera di riuscire a rialzare la testa in questi ultimi due turni per centrare la qualificazione ai playoff. La squadra biancoverde, dal suo canto, spera di portare a casa qualche punto fondamentale per evitare di disputare i playout. La formazione padrona di casa ha collezionato appena tre punti nelle ultime cinque giornate e ha bisogno di vincere per provare ad entrare nei playoff. I pugliesi, invece, hanno subito una battuta di arresto nello scorso turno e sperano di rialzare subito la testa per cercare di evitare i playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 aprile alle ore 20:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

