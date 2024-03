Crotone-Latina oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Crotone-Latina sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match della trentunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone C la settima sfida la nona: punti pesanti in palio dunque per la zona playoff tra la formazione calabrese e quella laziale. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 10 marzo, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.