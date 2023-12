Crotone-Juve Stabia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Juve Stabia, match dell’Ezio Scida valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I calabresi stanno recuperando posizioni in classifica ed hanno intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da cercare di avvicinarsi alla vetta della classifica. La compagine campana, dal suo canto, vuole restare in vetta al girone C e provare a staccare tutte le dirette avversarie. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

