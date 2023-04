Crotone-Cerignola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto all’Ezio Scida per Crotone-Cerignola, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. I calabresi sono saldamente al secondo posto in classifica e in questo finale di regular season vogliono soltanto prepararsi al meglio in vista degli imminenti playoff. La formazione ospite, invece, è reduce da due pareggi consecutivi contro Potenza e Viterbese e vuole tornare al successo per continuare a credere nel terzo posto. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 8 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

