Crotone-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Crotone-Casertana, match dello stadio Ezio Scida valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine calabrese, dopo una stagione piena di alti e bassi, vuole chiudere nel miglior modo possibile e conquistare un buon piazzamento in ottica playoff. La formazione campana, dal suo canto, si è resa protagonista di un ottimo cammino e ora vuole mettere la ciliegina sulla torta, vincendo su un campo decisamente ostico. I padroni di casa sono reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque giornate e hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per evitare di sprofondare fuori dalla zona playoff. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque per gli ospiti, che sperano di fare lo sgambetto al Crotone così da aumentare il margine di vantaggio nei loro confronti. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 25 marzo alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e su Rai Sport HD.

