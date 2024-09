Cronometro femminile Elite oggi in tv, Europei ciclismo 2024: orari e diretta streaming

Gli Europei 2024 di ciclismo su strada mandano oggi in scena la cronometro femminile Elite, in programma lungo i 31,2 chilometri da Zolder ad Hasselt sullo stesso percorso che poi caratterizzerà anche la prova maschile. Saranno 27 le atlete al via della corsa che mette in palio il titolo continentale, con la svizzera Marlen Reusser che non difende il titolo conquistato lo scorso anno in Olanda.

I favori della vigilia sembrano essere per l’austriaca Schweinberger, che non a caso partirà per ultima. Attenzione però anche alla connazionale Kiesenhofer, ma soprattutto a Lotte Kopecky che davanti al pubblico di casa vorrà senza dubbio ben figurare. L’unica italiana in gara è Vittoria Guazzini, che cercherà di rendersi protagonista dopo la storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Chiara Consonni nella Madison.

Le atlete prenderanno il via da Zolder a un minuto di distanza l’una dall’altra, secondo l’ordine stabilito dagli organizzatori. Così la prima a partire sarà la greca Fasoi alle 15:12, mentre l’ultima a scattare dalla pedana di partenza sarà Christina Schweinberger alle 15.38. La cronometro femminile degli Europei 2024 sarà trasmessa in diretta tv integrale fin dalle 14:50 sia su RaiSport che su Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Discovery+, Sky Go e Now. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale con gli aggiornamenti in diretta, senza farvi perdere nulla di questo importante appuntamento.