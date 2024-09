I favoriti e la startlist della cronometro donne Elite dei Campionati Europei 2024 di ciclismo su strada, in programma nel Limburgo. L’appuntamento è per mercoledì 11 settembre, quando alcune delle migliori interpreti della disciplina si sfideranno per il titolo continentale. Teatro della battaglia sarà lo stesso percorso della prova maschile, un tracciato di 31.2 km con 135 metri di dislivello che prevede la partenza da Zolder e l’arrivo ad Hasselt passando per i borghi di Viversel, Boekt, Halveweg e Overdemer.

Startlist e favoriti cronometro donne Elite, Europei ciclismo Limburgo 2024

Così come per gli uomini, anche in questo caso il trono è vacante: Marlen Reusser non sarà al via per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in Olanda. Il ruolo di favorita della vigilia è molto probabilmente per l’austriaca Christina Schweinberger, che negli ultimi 12 mesi ha chiuso al terzo posto gli Europei 2023 e al quarto le Olimpiadi di Parigi 2024. A quasi 28 anni, la maturità agonistica sembra ormai arrivata. Attenzione anche alla connazionale Anna Kiesenhofer, sesta agli Europei dello scorso anno e sempre in grado di tirare fuori prestazioni solide nei grandi appuntamenti. Il tutto senza dimenticare la padrona di casa Lotte Kopecky, che sicuramente è attesa a una prova importante davanti al pubblico di casa. Sempre grande considerazione anche per la corazzata olandese, con Riejanne Markus ed Ellen Van Dijk che sembrano le migliori carte per la squadra orange.

In casa Italia è attesa al via Vittoria Guazzini, campionessa olimpica a Parigi nella Madison in coppia con Chiara Consonni. L’azzurra cercherà un risultato di rilievo, alla pari di Elena Cecchini che sicuramente avrà dalla sua l’esperienza.

LA STARTLIST COMPLETA