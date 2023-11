Croazia-Armenia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Croazia-Armenia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Destino nuovamente tutto nelle mani della Croazia, che dopo aver battuto la Lettonia ora potrà qualificarsi direttamente ai prossimi Europei battendo questa sera l’Armenia in casa davanti al proprio pubblico. La sfida è in programma oggi, martedì 21 novembre, alle 20:45. Sarà possibile seguire il match tramite Diretta Gol sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

