Cremonese-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Venezia, match dello stadio Zini valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Giovanni Stroppa stanno scalando posizioni in classifica e sperano di continuare a farlo anche in questa partita di alto livello. La compagine lagunare, dal suo canto, vuole proseguire la serie positiva per provare a conquistare la vetta solitaria della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

