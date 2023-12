Inseguimento femminile Hochfilzen 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento femminile di Hochfilzen 2023, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon. L’Italia punta tutto su Lisa Vittozzi, quinta al termine della prova sprint e con buone possibilità di centrare il suo secondo podio individuale della stagione. Sulla neve austriaca, invece, sono costrette a rincorrere Dorothea Wierer, Samuela Comola e Beatrice Trabucchi.

Le grandi favorite per la vittoria finale, oltre alla sopracitata sappadina, sono le norvegesi Ingrid Landmark Tandrevold e Karoline Offigstad Knotten, le francesi Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon, la svedese Elvira Oeberg, la svizzera Lena Haecki-Gross e la slovena Annamarija Lampic. Proveranno a dire la loro, infine, anche l’altra svedese Anna Magnusson e la ceca Jessica Jislova.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E TUTTE LE TAPPE

L’inseguimento femminile di Hochfilzen 2023 è in programma nella giornata di oggi (sabato 9 dicembre), con inizio fissato alle ore 14.45. La diretta televisiva della seconda tappa di Coppa del Mondo è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.