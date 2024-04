Cremonese-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Ternana, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi guidati da Giovanni Stroppa vogliono continuare a lottare fino alla fine per centrare la promozione diretta in Serie A, quindi in questo caso la parola d’ordine è vittoria. La squadra rossoverde, dal suo canto, ha bisogno di ottenere dei punti anche in trasferta per alimentare le proprie speranze di salvezza senza passare per i playout. I padroni di casa arrivano da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque giornate e non vogliono più commettere passi falsi per puntare alla promozione diretta in Serie A. Gli ospiti, invece, hanno raccolto un solo successo nelle ultime cinque e hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

