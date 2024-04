Como-Bari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Bari, match dello stadio Sinigaglia valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini allenati da Osian Roberts sono in piena lotta per la promozione diretta in Serie A e vogliono giocarsi le loro carte fino alla fine, centrando una vittoria in casa. La compagine pugliese, dal suo canto, è in grande difficoltà e ha bisogno di ottenere i tre punti per tenersi distante dalla zona retrocessione. La squadra di casa arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque partite e ha intenzione di mantenere questo ritmo per centrare la promozione diretta in Serie A. La compagine ospite, invece, ha ottenuto tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate e ha un disperato bisogno di tornare a fare i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 254, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

