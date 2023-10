Cremonese-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Sudtirol, match dello Zini valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sembrano aver ingranato la marcia giusta e ora vogliono tornare in alto in classifica per puntare almeno al terzo posto dei playoff. Gli altoatesini, tra alti e bassi, sperano di conquistare tre punti su un terreno di gioco davvero ostico. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

