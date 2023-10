Renate-Pro Patria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Pro Patria, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa finora stanno disputando una buona stagione e puntano a restare nelle posizioni di vertice, in modo tale da centrare la qualificazione ai playoff. La formazione ospite, invece, dopo aver arrancato un po’ all’inizio, spera di risalire al più presto la china della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 21 ottobre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

