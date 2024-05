Cremonese-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Pisa, match dello stadio Giovanni Zini valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini guidati da Giovanni Stroppa vogliono assolutamente portare a casa i tre punti per provare a restare in scia alle dirette avversarie per la promozione diretta in Serie A. La compagine nerazzurra di Alberto Aquilani, dal suo canto, vuole fare punti per chiudere il discorso salvezza e avvicinarsi ulteriormente ai playoff. La squadra padrona di casa ha incassato tre sconfitte nelle ultime cinque giornate e deve cambiare marcia per non perdere il quarto posto. Gli ospiti, invecce, arrivano da due pareggi consecutivi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 maggio alle ore 12:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport Calcio, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

