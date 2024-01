Cremonese-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Cosenza, match dello Zini valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra di Fabio Pecchia, dopo aver chiuso un buon 2023 e disputato gli ottavi di Coppa Italia con la Roma, vuole riprendersi il successo in campionato. Il club calabrese, dal suo canto, spera di portare a casa dei preziosi punti in ottica salvezza da un campo complicato. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

