Cremonese-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Catanzaro, match dello stadio Giovanni Zini valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Archiviato lo spettacolare pareggio per 2-2 della gara di andata, le due squadre tornano in campo per provare a conquistare l’accesso in finale. La formazione grigiorossa di Giovanni Stroppa spera di capitalizzare il vantaggio del fattore campo per vincere la sfida.

Cremonese-Catanzaro, come seguire il match

Il club giallorosso di Vincenzo Vivarini, dal suo canto, spera di fare il colpaccio in trasferta per andare a giocarsi la promozione in Serie A la prossima settimana. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

