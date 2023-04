Cremonese-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Atalanta, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini una delle ultimissime speranze per i grigiorossi di riaprire il discorso salvezza, derby lombardo con i nerazzurri che cercano disperatamente punti per tornare in corsa per la Champions. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 15 di sabato 1 aprile.

Cremonese-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.