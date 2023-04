Formazioni ufficiali Manchester City-Liverpool, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City e Liverpool, sfida valida per la ventinovesima giornata di Premier League 2022/2023. La squadra di Guardiola prova a tenere vive le speranze di rimonta nei confronti dell’Arsenal capolista, mentre i Reds proseguono la loro disperata rincorsa verso un posto in Champions League, che è al momento distante sette punti, ma con due partite in meno. Di certo la sconfitta contro il Bournemouth nell’ultimo turno prima della sosta non ha aiutato, mentre i Citizens arrivano da tre successi di fila in campionato. Il fischio d’inizio è fissato alle 13:30 di sabato 1 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

MANCHESTER CITY: in attesa

LIVERPOOL: in attesa