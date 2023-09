Cremonese-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Ascoli, match dello stadio Zini valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Sotto la guida del nuovo allenatore Giovanni Stroppa i padroni di casa andranno a caccia della vittoria per rialzare la testa dopo un avvio complicato. La formazione marchigiana, dal suo canto, spera di tornare al successo dopo la sconfitta casalinga rimediata con il Palermo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 23 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

