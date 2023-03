Cremona-Cento in tv: canale, orario e diretta streaming finale Final Four Coppa Italia A2 2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cremona-Cento, sfida valida come finale della Final Four di Coppa Italia A2 2023 di basket. Le due formazioni si sono guadagnate la possibilità di contendersi il titolo al termine di due semifinali combattutissime: la Vanoli ha battuto Torino grazie all’ottimo parziale nel quarto quarto, dopo che il risultato era in assoluta parità dopo i primi 30 minuti di gioco. La formazione emiliana, invece, ha sorpreso Cantù resistendo al tentativo di rimonta, chiudendo infine i conti con un buon margine. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 12 marzo sul parquet della E-Work Arena di Busto Arsizio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cremona-Cento di Coppa Italia di basket.

CALENDARIO E PROGRAMMA TV

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su MS Channel HD, disponibile nel bouquet Tivusat, oppure su satellite al canale 814 di Sky, oltre che in streaming tramite abbonamento (con la formula “half season”) A LNP Pass, ovvero la piattaforma ufficiale della lega, al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.